LIVE | Tussenstanden WK-kwalificatie en de stand van zaken in alle groepen

Samenvatting PSG verrassend onderuit bij Rennes, Messi blijft droog staan in Ligue 1

3 oktober Paris Saint-Germain heeft na de perfecte start van het seizoen een pijnlijke uitglijder gemaakt in de Ligue 1. Het sterrenensemble van trainer Mauricio Pochettino verloor volkomen terecht met 2-0 bij Stade Rennes, dat donderdagavond in Arnhem nog met 1-2 te sterk was voor Vitesse in de Conference League.