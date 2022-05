LIVE | Van de Beek en Ziyech ontbreken bij Everton-Chelsea

Een heerlijk voetbalprogramma vandaag. In Engeland wordt onder andere de Londense derby tussen West Ham United en Arsenal gespeeld. Daarnaast komt FC Barcelona in actie in de strijd om plek twee in Spanje en gaat de titelstrijd in Italië verder. Volg alle duels in ons matchcenter en bekijk hier een overzicht.