LIVE | Volop wisselingen bij Duitsland en Engeland, beide landen azen op eerste zege in Nations League

Volop wisselingen bij Duitsland en Engeland, beide landen azen op eerste zege in Nations League

Op de tweede avond in Groep 3 van League A gaan Duitsland en Engeland in onderlinge kraker op jacht naar de eerste zege. Duitsland kwam in het eerste duel tegen Italië niet verder dan 1-1, Engeland ging onderuit in Hongarije (1-0). De klassieker in München begint om 20.45 uur en is hier te volgen, net als Italië - Hongarije.