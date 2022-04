LIVE | Weghorst scoort vlak na horrorblessure bij teamgenoot, Celtic en Rangers strijden om finaleplek

Bayern München zonder zieke Süle in return tegen Villarreal

Bayern München mist verdediger Niklas Süle in de return tegen Villarreal in de kwartfinales van de Champions League. De Duitser is nog steeds ziek en ontbreekt daardoor, net als zaterdag in de met 1-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Augsburg. Bayern moet dinsdagavond voor eigen publiek de nederlaag van vorige week in Spanje (1-0) zien weg te werken.

11 april