LIVE | Ziyech toeschouwer op Stamford Bridge, De Roon treft Brescia in derby

Zo goed als failliet Wigan vernedert Hull en captain Jordy de Wijs: 7-0 bij rust, 8-0 eindstand

20:55 Het was vanavond in het Championship een must win-game voor het Hull City van aanvoerder Jordy de Wijs, op bezoek bij Wigan Athletic. Dat kwam er echter niet van: halverwege stond het al 7-0, de teller stopte bij 8-0.