Liverpool blijft in spoor van City

Video Juventus morst eerste punten in Serie A

20:09 Juventus heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Italiaanse voetbalcompetitie. De regerend kampioen deed dat in een thuiswedstrijd tegen Genoa, de nummer tien van de ranglijst: 1-1. Juventus heeft na negen duels 25 punten. Napoli kan later op zaterdag bij winst op Udinese op 21 punten komen.