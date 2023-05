Liverpool boekt dankzij assist Virgil van Dijk zesde zege op rij

Eerst vijf wedstrijden zonder overwinning, daarna vijf winstpartijen op een rij. De voorbije tien wedstrijden van Liverpool zeggen alles over het seizoen van The Reds, dat behoorlijk wisselvallig is. Maar sinds een aantal weken heeft men op Anfield weer de smaak te pakken. Zaterdagavond werd alweer de zesde overwinning op een rij geboekt.

Record Salah

De overwinning kwam er dankzij een doelpunt Mohamed Salah, dat al binnen een kwartier werd gemaakt. Bij de treffer was een belangrijke rol voor Virgil van Dijk weggelegd. De 31-jarige centrumverdediger legde de bal met zijn hoofd perfect neer voor de Egyptische spelmaker, die de bal vanaf een aantal meter van het doel alleen nog hoefde binnen te werken. Salah scoorde voor de negende thuiswedstrijd op een rij voor Liverpool, iets wat niemand in de Liverpool-geschiedenis hem ooit voor deed.

Makkelijk ging het verder echter niet voor Liverpool, waar Cody Gakpo de volle negentig minuten op het veld stond. Brentford kreeg een aantal behoorlijke mogelijkheden en dacht via Bryan Mbeumo zelfs de gelijkmaker te hebben gemaakt, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Daarmee kwam Van Dijk goed weg, want de Nederlander liet zich in zijn rug foppen door Mbeumo.

Bekijk hier een interview met Cody Gakpo na Liverpool-Brentford.

Maar Liverpool trok de zege over de streep. Daardoor blijft de ploeg van Klopp in het spoor van Manchester United, dat op dit moment de felbegeerde vierde plek (die aan het einde van de rit goed is voor Champions League-voetbal) in handen heeft. De achterstand op de ploeg van Erik ten Hag is nu één punt, al moet gezegd dat Manchester United twee wedstrijden minder speelde.

