Liverpool-coach Klopp uit onvrede over gang van zaken rond Zuid-Amerikaanse internationals

Vrijwel alle clubs hebben hun spelers thuis gehouden, omdat de Zuid-Amerikanen anders bij terugkeer in Groot-Brittannië voor tien dagen in quarantaine hadden gemoeten. ,,Ik kan alleen zeggen wat ik weet. En ik weet het niet op dit moment”, antwoordde Klopp op de vraag of doelman Alisson en middenvelder Fabinho tegen Leeds kunnen spelen. ,,We zullen zien, op dit moment zijn er gesprekken gaande.”

De Duitse trainer heeft geen goed woord over voor de ontstane situatie. ,,We weten allemaal dat we middenin een pandemie zitten die voor iedereen lastig is, ook voor de voetballerij. We weten dat er nog wat internationale kwalificatiewedstrijden moeten worden ingehaald. We hadden een zomerpauze, waarin iemand ineens de Copa América ging organiseren, terwijl ze ook de wedstrijden hadden kunnen spelen die nog moesten worden ingehaald. Mensen beslissen buiten ons om zulke dingen. Maar goed, dat boeit niemand, zo is het”, aldus Klopp.