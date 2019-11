Liverpool deelt dreun uit aan City in Engelse titelrace

Liverpool heeft na twaalf speelronden een voorsprong van negen punten op City, dat na dit weekeinde op de vierde plaats staat. Leicester City en Chelsea nemen respectievelijk de tweede en derde plek in, allebei op acht punten van Liverpool.

Met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis nam Liverpool al vroeg de leiding op Anfield. Manchester City dacht in de 6ste minuut recht te hebben op een strafschop wegens hands. De scheidsrechter floot niet en in de omschakeling was Fabinho trefzeker. De Braziliaanse middenvelder haalde vanaf een meter of twintig hard en doeltreffend uit. Spelers van City protesteerden nog, maar dat had geen zin.

Liverpool bleek bijzonder efficiënt. De volgende kans leverde ook een doelpunt op. Mohamed Salah kopte in de 13e minuut raak na een voorzet van Andrew Robertson.

De hoop van City vervloog in de beginfase van de tweede helft. Sadio Mané scoorde in de 53ste minuut, ook met zijn hoofd. Doelman Claudio Bravo schatte een hoge en lange voorzet van aanvoerder Jordan Henderson niet goed in. Hij liet de bal over zich heengaan en was te laat om de inzet van Mané nog te stoppen.

Trainer Pep Guardiola van Manchester City probeerde met het inbrengen van Gabriel Jesus nog iets te forceren. In de 78ste minuten scoorde City, via Bernardo Silva. Liverpool overleefde daarna met de nodige moeite een offensief en liet de zege niet meer in gevaar komen.

Volledig scherm Jürgen Klopp en Pep Guardiola. © BSR Agency Liverpool, waar Van Dijk en Wijnaldum de hele wedstrijd meespeelden, won dit seizoen elf van de tot dusverre twaalf gespeelde competitiewedstrijden. Alleen Manchester United pakte een punt tegen de lijstaanvoerder.

Volledig scherm Joe Gomez ruziet met Raheem Sterling. © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency