Liverpool duimt onder protest voor United, met de tv uit

Liverpool treft Sevilla, Dortmund en Sporting op ‘ongeloof­lijk fraaie locaties’

Liverpool gaat in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen vriendschappelijke duels spelen in de stadions van de honkbalteams New York Yankees en Boston Red Sox. Ook het Notre Dame Stadium in Indiana wordt door de koploper van de Premier League gebruikt voor een oefenduel.