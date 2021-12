Liverpool en Chelsea blijven in spoor ManCity dankzij penalty's, ruime zege Arsenal

Premier LeagueAlle topploegen in de Premier League maakten vandaag geen fout. Manchester City, Liverpool én Chelsea wonnen, met moeite. Ook Arsenal hield de punten in huis na twee nederlagen op rij.

Eerder op de middag won Manchester City al van Wolverhamptoon Wanderers (zie hieronder) dus was Liverpool eraan gelegen om te winnen en zo in het spoor te blijven van de koploper. Dat deed de achtervolger ook, maar gemakkelijk ging het niet tegen Aston Villa. Er hing enig sentiment rondom dit duel omdat clublegende Steven Gerrard voor even terugkeerde op zijn geliefde Anfield, als trainer van de ploeg uit Birmingham.

Hij had zijn team zo gesmeed dat er voor Liverpool amper een doorkomen aan was. De thuisploeg won uiteindelijk dankzij een benutte strafschop van Mohamed Salah, die zelf achter de bal ging staan nadat Tyrone Mings een overtreding op hem beging.



Tot het einde bleef het spannend. Doelman Alisson Becker beleefde niet zijn beste middag. In de eerste helft gleed hij weg en redde Joël Matip hem. In de slotfase schoot hij een bal tegen een speler van Villa aan om vervolgens goed weg te komen, nadat hij een aanvaller tegen de grond had gewerkt. Liverpool slaagde er in om de zege over de streep te trekken en City te achtervolgen met één punt achterstand.

Volledig scherm Mo Salah faalde niet vanaf elf meter. © EPA

Penalty's helpen Chelsea aan winst

In de titelstrijd bleef Chelsea ook in het spoor van koploper Manchester City door met 3-2 te winnen van Leeds United. Al snel moest de thuisploeg in de achtervolging door benutte strafschop van Raphina. Op slag van rust maakte Mason Mount gelijk met een schot in de korte hoek.

Volledig scherm © EPA

In de tweede helft kreeg Chelsea na ongeveer een uur spelen een strafschop, die na tussenkomst van de VAR alsnog werd gegeven. Jorginho faalde niet: 2-1. Leeds knokte zich terug via Joe Gelhardt. Op dat moment waren er nog zeven minuten te spelen zonder blessuretijd. Uiteindelijk ontsnapte Chelsea aan duur puntenverlies na een overtreding van Mateusz Klich (ex-FC Twente). Jorginho nam opnieuw plaats achter de bal en stuurde Ian Meslier naar de verkeerde hoek: 3-2.

Gemakkelijke zege Arsenal

Na twee nederlagen op rij boekte Arsenal een ruime zege op Southampton. De ploeg uit Londen moest het wel stellen zonder aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang die door trainer Mikel Arteta uit de selectie was gezet. Zonder de captain ging het de thuisploeg goed af. Alexandra Lacazette opende de score, waarna Martin Ødegaard al snel de voorsprong verdubbelde. Na rust besliste Gabriel de wedstrijd definitief: 3-0.

Arsenal speelde het duel volwassen uit tegen de laagvlieger. De Londenaren staan vijfde met 26 punten.

Volledig scherm © AFP

100ste goal Sterling

Manchester City domineerde op eigen veld van de eerste tot de laatste minuut tegen Wolverhampton Wanderers. Toch had de ploeg van coach Pep Guardiola de grootste moeite om de opponent, die het duel met tien man eindigde, te verslaan: 1-0.

Volledig scherm Raheem Sterling krijgt felicitaties van zijn ploeggenoten © AFP Zeven doelpogingen in de eerste helft, zeventien in de tweede helft. Maar de Portugese doelman José Sa hield zijn ploeg in de wedstrijd, ook miste City vaak de scherpte voorin om de kansen te benutten (misser van Jack Grealish, bal van de lijn gehaald). Zelfs tegen tien man van Wolverhampton kreeg de thuisploeg de bal er niet in. Spits Raúl Jimenez kreeg op slag van rust twee keer geel. Zijn eerste prent voor het neerhalen van Rodri, de tweede voor het blokkeren van een snelle vrije trap. Tot ergernis van trainer Bruno Lage.



In de tweede helft bleef het eenrichtingsverkeer, maar City kwam op voorsprong dankzij een strafschop na hands van João Moutinho. Raheem Sterling benutte de strafschop en maakte zijn honderdste doelpunt in de Premier League, als 32ste speler ooit.

Met nog 25 minuten te spelen, joeg de landskampioen op de 2-0. Die bleef ondanks alle pogingen uit. Wolverhampton kreeg in blessuretijd nog een grote kans via Max Kilman. Ederson redde op zijn kopbal. De koploper won met 1-0 en verstevigde de koppositie. Liverpool en Chelsea komen later dit weekeinde nog wel in actie.