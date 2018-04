Liverpool hoopt op Mané

,,Hij ging daar gewoon op bezoek bij een vriend'', zei manager Jürgen Klopp eerst op de persconferentie. Hij bekende vervolgens toch dat Mané klachten heeft. ,,Maar het is niet ernstig. Mogelijk kan hij zaterdag tegen Stoke City zelfs gewoon meedoen. Ik wil daar tot het laatste moment op wachten. We hebben wedstrijden op dinsdag, zaterdag en woensdag, dus we kunnen in principe steeds met hetzelfde team spelen. Het is niet mijn bedoeling om spelers te gaan sparen. Voor beide clubs is dit een belangrijke wedstrijd in de Premier League.''