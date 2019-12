Liverpool jaagt in Qatar op eerste wereldtitel voor clubs

Liverpool won de Europa Cup I/Champions League afgelopen zomer voor de zesde keer, maar The Reds wonnen het WK voor clubs nog nooit. In 1977 en 1978 weigerde Liverpool mee te doen, in 1981 was Flamengo te sterk (3-0), in 1984 was Independiente te sterk (1-0) en in 2005 won São Paulo in de finale met 1-0 van Liverpool. Nu is de ploeg van Jürgen Klopp erop gebrand om ook de eerste mondiale prijs aan de prijzenkast van Liverpool toe te voegen. De kans lijkt op voorhand groot dat er een herhaling komt van de finale om de Intercontinental Cup uit 1981, toen Flamengo met sterspeler Zico in Tokio met 3-0 te sterk was voor Liverpool. Bij tien van de vijftien edities van de FIFA Club World Cup ging de finale tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Copa Libertadores, zoals de opzet van de Intercontinental Cup tussen 1960 en 2004 altijd al was.