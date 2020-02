Liverpool kan champagneflessen koud zetten

Nathan Aké had een belangrijk aandeel in de overwinning van Bournemouth op Aston Villa. Het degradatieduel tussen de nummers 18 en 16 was ook het duel tussen Nathan Aké en Anwar El-Ghazi. In de 37ste minuut kwam de thuisploeg dankzij Philip Billing op 1-0, waarna Aké vlak voor rust de score verdubbelde. Doelman Pepe Reina bracht in eerste instantie nog redding op een vrije trap, maar door een dekkingsfout kon Aké in de rebound vrij binnenschieten. Na rust moest de thuisploeg al snel verder met tien man na rood voor Jefferson Lerma, maar ondanks een tegentreffer van Mbwana Samata werd er wel met 2-1 gewonnen en wipt Bournemouth over Aston Villa heen.