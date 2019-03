Liverpool komt met schrik vrij na fout Van Dijk

Lange tijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor Liverpool. De ploeg van Jurgen Klopp - dat één punt minder had Manchester City - was voor rust de betere tegen Fulham. Sadio Mané had bovendien na 26 minuten voor de voorsprong gezorgd. De 17de competitietreffer van de Senegalees. De vleugelspits vertolkte midweeks ook al een hoofdrol bij de Champions League-uitschakeling van Bayern München (1-3). De voorsprong had met wat meer geluk en scherpte groter kunnen zijn. Met name Mo Salah bleek het vizier opnieuw niet goed te hebben afgesteld.



De thuisploeg, met Ryan Babel en Timothy Fosu-Mensah in de basis, was na rust enkele dreigend in de counter. Een afgekeurde goal van Floyd Ayité bleek een waarschuwing want een kwartier voor tijd leek het alsnog mis te gaan voor Liverpool.



