Liverpool krijgt gehavend Manchester United niet klein op Old Trafford

Rutten en Anderlecht laten winst glippen tegen Vormer en Denswil

16:41 Club Brugge is er opnieuw niet in geslaagd in het Constant Vanden Stock-stadion te winnen van Anderlecht. De topper in de Belgische voetbalcompetitie eindigde in 2-2, waarmee het team van trainer Fred Rutten noch de gasten uit Brugge tevreden konden zijn.