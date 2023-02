Liverpool met Gakpo kansloos onderuit tegen Wolverhampton

Met video Lionel Messi blikt terug op akkefiet­jes met Wout Weghorst en Louis van Gaal: ‘Niet tof wat ik gedaan heb’

Lionel Messi vertolkte in de wedstrijd tegen Nederland op het WK in Qatar een hoofdrol door te scoren en een assist te geven, maar ook na afloop was de Argentijn onderwerp van gesprek. De aanvaller botste met Wout Weghorst en daagde Louis van Gaal uit. Een maand later blikt Messi terug op wat er gebeurd is en stelt hij niet helemaal content te zijn met zijn eigen gedrag.

