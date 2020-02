Liverpool nu al verzekerd van Champions League-voetbal in 2020/21

Ook komend seizoen is de Champions League-hymne weer te horen op Anfield. De ploeg van manager Jürgen Klopp is het eerste team dat zich heeft geplaatst voor de editie in 2020/21, nog vóór aanvang van de knock-outfase van dít seizoen.

De bovenste vier ploegen van de Premier League plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League. De heerschappij van Liverpool in Engeland is zó groot, dat het niet meer te achterhalen is in de strijd om een Champions League-ticket. Nummer twee Manchester City, dat liefst 25 punten achterstand heeft op Liverpool, is door de UEFA de komende twee seizoenen ook nog eens uitgesloten van Europees voetbal.

Ervan uitgaande dat de straf voor Man City blijft staan, plaatst ook de nummer vijf van de Premier League zich rechtstreeks voor het grootste clubtoernooi. Die plek wordt momenteel bezet door het Tottenham Hotspur van Steven Bergwijn. Sheffield United staat één punt achter de Londenaren, de achterstand van Manchester United bedraagt twee punten.



Mocht Liverpool vanaf nu alles verliezen, lukt het nummer zes Sheffield United niet meer om de huidige koploper te achterhalen. Met nog twaalf duels te gaan bedraagt het verschil 37 punten, terwijl er nog 36 punten te verkrijgen zijn. De regerend Champions League-winnaar is dus komend seizoen opnieuw van de partij.

Liverpool is alleen geplaatst als de straf voor Manchester City daadwerkelijk blijft staan. De club liet direct weten in beroep te gaan bij het internationaal sporttribunaal CAS. De eventuele straf voor het schenden van de Financial Fair Play-regels treedt pas in werking als het CAS uitspraak heeft gedaan.

Het lijkt een kwestie van tijd tot Liverpool zich officieel gaat kronen tot landskampioen in Engeland. De club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum mag in de resterende twaalf wedstrijden nog zeven duels verliezen zonder dat Manchester City in de buurt van Klopp en co komt.

Tweeluik

Liverpool jaagt vanavond op een plek in de kwartfinale van de Champions League, op bezoek bij Atlético Madrid. Het is het eerste duel van het tweeluik in de achtste finales. Liverpool-fans kunnen zich alvast voorzichtig verheugen op de kwartfinale, want onder Jürgen Klopp verloor de club nog nooit een Europees tweeluik. In het seizoen 2015/2016 bereikte hij de finale van de Europa League (3-1 nederlaag tegen Sevilla), in 2016/2017 wisten The Reds zich niet te plaatsen, in 2017/2018 verloor hij de finale van Real Madrid (3-1) en afgelopen seizoen versloegen Klopp en zijn manschappen Tottenham Hotspur in de finale (0-2).