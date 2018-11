Liverpool pas laat op gang, ManCity niet te stoppen

De ploeg van basisspelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum maakte op Vicarage Road lange tijd een ongeïnspireerde indruk. Dankzij een opvlieging van Mohammed Salah na 67 minuten kwam de nummer 2 in de Premier League met de schrik vrij. In de slotfase maakten Trent Alexander-Arnold (fraaie vrije trap) en Roberto Firmino ook nog de 0-2 en 0-3. Domper op de zege voor Liverpool was de late rode kaart voor aanvoerder Jordan Henderson. Wijnaldum en Van Dijk maakten bij Liverpool de negentig minuten vol. Daryl Janmaat is herstellende van een knieblessure en ontbrak bij de thuisploeg.



Op Manchester City staat momenteel geen maat. Vooral dankzij uitblinker Raheem Sterling - goed voor een goal en twee assists - stond de Engelse koploper al na ruim een halfuur met 0-3 voor. Een afstraffing bleef West Ham en het thuispubliek, ondanks een late treffer van Leroy Sané, daarna gespaard. David Silva en wederom Sané tekenden voor de andere treffers. Het was de derde keer op rij dat City met minimaal vier doelpunten verschil won op bezoek bij West Ham.



Op Old Trafford verzuimde Manchester United een hap af te halen van de achterstand op Chelsea en Tottenham Hotspur, de nummers 3 en 4 die later vandaag (18.30 uur) tegenover elkaar staan. Tegen laagvlieger Crystal Palace, zonder Patrick van Aanholt, kwam de ploeterende ploeg van José Mourinho niet verder dan 0-0. Romelu Lukaku (United) en Cheikhou Kouyaté (Palace) scoorden wel, maar werden teruggefloten vanwege buitenspel. Everton, dat dankzij een goal van Gylfi Sigurdsson met 1-0 won van Cardiff City, kwam op de ranglijst langszij. ManUnited, dat zevende staat, kijkt al tegen een achterstand van 14 punten op stadgenoot City aan.



Hekkensluiter Fulham boekte bij het debuut van wonderdokter Claudio Ranieri een zeer welkome zege op concurrent Southampton (3-2) en Brighton & Hove Albion, met een na anderhalve maand blessureleed terugkerende Davy Pröpper, speelde met 1-1 gelijk tegen Leicester City.