Liverpool stoot City door ruime zege voor even van troon

In de matte openingsfase had het er geen moment de schijn van dat Liverpool uit zou gaan halen op Dean Court, het knusse onderkomen van Bournemouth. Aan de 1-0 van Salah na 25 minuten ging pas het eerste schot van de wedstrijd vooraf. Roberto Firmino verraste doelman Asmir Begovic met een poging van ver. De Bosniër kon zijn poging nog keren, maar stootte de bal recht voor de voeten van Salah, die koel raak schoot. Dat de topscorer van Liverpool vanuit buitenspelpositie startte ontging de arbitrage.



Na rust had Liverpool de touwtjes stevig in handen. Salah troefde Nathan Aké af en schoof de bal via de schoen van de Nederlander in de verre hoek. Bournemouth-verdediger Steve Cook haalde na 68 minuten alle spanning uit de wedstrijd door de bal na een voorzet van Andy Robertson met de hak knullig achter zijn eigen keeper te werken. Met een knappe individuele actie maakte Salah het tien minuten later nog erger voor de thuisploeg, toch de nummer 7 in de Premier League. Salah begon wisselvallig aan het seizoen, maar is in zijn laatste 13 wedstrijden voor Liverpool bij 14 goals betrokken.



Liverpool komt dankzij de driepunter op 42 punten uit zestien duels. Manchester City (41) kan de koppositie later vanavond weer overnemen, maar dan moet het aan de topper met Chelsea (18.30 uur op Stamford Bridge) wel minimaal een punt overhouden.