Liverpool tankt vertrouwen tegen Arsenal in aanloop naar kraker tegen Real Madrid

Zomers vuurwerk bij Man City: streep door Messi, duizeling­wek­ken­de Haal­and-deal

31 maart Manchester City is op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Dat lijkt (in tegenstelling tot eerdere berichten) volgens buitenlandse media sowieso níét Lionel Messi te gaan worden. Veel waarschijnlijker is de komst van Erling Haaland, die The Citizens dan wel een behoorlijke smak geld moet gaan kosten.