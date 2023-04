Liverpool verslaat Spurs in krankzinnig duel: droomstart, complete instorting en toch nog winst

Virgil van Dijk: ‘Verhaal van ons seizoen’

Het was voor de spelers van zowel Liverpool als Spurs moeilijk om zo kort na afloop hun emoties onder woorden te brengen. Spurs-captain Harry Kane leek totaal aangeslagen toen hij vertelde wat er door hem heenging na de late 4-3, maar even later maakte Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk wel een opgewekte indruk toen de verdediger uit Breda zijn verhaal deed. ,,Hoe ik deze wedstrijd zou samenvatten? Een heel goed begin, een heel slecht vervolg en een heel mooi einde. Deze wedstrijd past wel in ons gekke seizoen. Maar op het eind staan we met drie punten en dat is uiteindelijk het enige dat telt", zei Van Dijk.



,,We staan er als Liverpool om bekend dat we altijd nog een manier vinden om wedstrijden te winnen en dat maakten we ook nu weer waar. We moeten leren van onze fouten, maar we mogen best blij zijn na deze wedstrijd vanwege het resultaat", zei Van Dijk, die zich kan gaan opmaken voor de thuiswedstrijd tegen Fulham. De club uit Londen moet het nog altijd doen zonder de geschorste spits Aleksandr Mitrovic, die Van Dijk een vervelende middag bezorgde bij de start van het seizoen bij de 2-2 op Craven Cottage.