Liverpool verspeelt zege na knappe comeback West Brom

Door Geert Langendorff



Topscorer Mohamed Salah zorgde voor het hoogtepunt van de middag door zijn 31ste doelpunt van het seizoen te maken. Daarmee evenaarde hij het gedeelde Premier League-record van Cristiano Ronaldo, Alan Shearer en Luis Suarez.



Trainer Jürgen Klopp droeg zijn elftal bij hoge uitzondering op het gaspedaal niet diep in te trappen. Liverpool mocht geen flintertje energie te veel verbruiken. De krachten moesten worden gespaard voor het duel van dinsdag met AS Roma op Anfield, het eerste deel van het tweeluik in de halve finale van de Champions League. Wie een pijntje had, kreeg rust tegen de hekkensluiter in de Premier League.



Zodoende vormde Virgil van Dijk de leider van een gelegenheidsdefensie. Dejan Lovren, Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson, zijn drie vaste kompanen, zaten op de bank. Kalm stuurde de Nederlander hun vervangers aan. Met een armgebaar of een kort bevel. Zijn eigen spel leed er niet onder. Net als Georginio Wijnaldum, op zijn oude niveau na een buikvirus, viel hij nauwelijks op geen fout te betrappen.



Danny Ings opende de score op de Hawthorns binnen vier minuten (0-1). De aanvaller, lang achtervolgd door zware blessures, maakte zijn eerste treffer na 930 dagen. Toen Salah na de rust de voorsprong verdubbelde (0-2) leek de strategie van Klopp geslaagd. Totdat West Bromwich Albion, onder interim-trainer Darren Moore verrassend opgebloeid, besloot het initiatief naar zich toe trekken.



Jake Livermore en Salomon Rondon hielpen de Baggies tot vreugde van de uitgelaten fans met twee late goals aan een onverwacht gelijkspel (2-2). Liverpool blijft vooralsnog op de derde plaats op de ranglijst staan. Tottenham Hotspur, een plek lager, kan bij winst van het volgende duel in de Premier League het puntenaantal (71) van Liverpool evenaren, maar heeft een beduidend minder doelsaldo. Wie als vierde eindigt, moet zich via een play-off kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League.