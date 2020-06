Liverpool voor het eerst in 30 jaar kampioen na misstap City bij Chelsea

Door Geert Langendorff



De rode vlaggen met ‘Champions’ erop wapperden om 21.49 uur Britse tijd uit ramen overal in Liverpool. You’ll Never Walk Alone klonk uit alle windrichtingen, afgewisseld met het modernere Allez Allez Allez. Rode rook vulden straten. Beeltenissen van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, die net als Mohamed Salah enorm belangrijk waren voor de vreugde in de stad Liverpool. Het moment waarop Willian voor Chelsea een strafschop benutte tegen Manchester City (2-1), zorgde voor een collectieve ontlading. Na dertig jaar wachten waren The Reds weer kampioen van Engeland.

Magnumflessen champagne in de ijskast, Spaanse rode wijn op temperatuur en genoeg bier in koelboxen om het feest tot in de kleine uurtjes op gang te kunnen houden. De ‘good stuff’, het goede spul, bleef onaangeroerd om het noodlot niet te tarten. Supporters van Liverpool op Merseyside trappelden voor televisieschermen, opgesteld in achtertuinen, van ongeduld om de landstitel te kunnen begroeten.

Bijgeloof

Te vroeg juichen deden weinigen op de honderden ‘garden parties’ in de warme avondzon in de stad. Een lokale songwriter weigerde vooraf zelfs ook maar één strofe van een speciaal lied prijs te geven. Maar nagelbijtend naar het scherm staren gebeurde evenmin. Liverpool kon het kampioenschap niet meer ontgaan. Het ingesleten bijgeloof stond de voorpret niet in de weg.

De ernst van de pandemie, Engeland zit nog in lockdown, hielp om de aandrang om uit de band te springen te beteugelen. Het bezoek van Atlético Madrid aan Anfield in maart zaaide letterlijk dood en verderf. ,,Liefst 41 mensen zijn als gevolg van die wedstrijd gestorven aan het virus”, vertelde Pete Hopwood (60). ,,Besmet door de Madrilenen. Ik zat, zoals altijd, in het stadion. Op The Kop.”

Parade

Hopwood, die uit zijn raam Anfield ziet liggen, voelde zich er niet minder vrolijk om. ,,Mijn zoon was drie maanden oud, toen Liverpool voor het laatst de titel won. Van de oude First Division. Hij heeft er geen herinneringen aan. Eerlijk, ik ook niet veel. De parade door de stad trok in 1990 maar iets van dertigduizend fans. Ditmaal, al weten we niet wanneer het mag en kan, komen er minimaal een miljoen Reds.”

Helemaal voor zichzelf instaan durfde Hopwood niet. Het plan van hem en vele anderen was om social distancing in acht te nemen. Ongeremd door liters alcohol en in de zevende hemel van geluk konden er vreemde dingen gebeuren. ,,Ik denk dat we de hele zomer feest gaan vieren”, zei hij met een knipoog. ,,Het komt niet op één avond aan. Maar of ik binnen blijf? Afwachten hoe ik er tegen die tijd voorsta.”

De vijftienjarige Jay liet zich met geen tien paarden tegenhouden. Op Instagram, Facebook en Twitter hield hij nauwkeurig in de gaten of ergens in de stad spontane feesten uitbraken. ,,Ik ga zeker naar buiten”, vertelde hij. De autoriteiten waren beducht voor zulke taferelen. De kroegen en restaurants mochten nog dicht zijn, Everton Park en Stanley Park konden in een oogwenk in een verzamelplaats van uitgelaten fans omgetoverd worden.

Manchester City hield op Stamford Bridge de spanning in de huiskamers er goed in. Dankzij een blunder van Benjamin Mendy zette Christian Pulisic na ruim een halfuur Chelsea op voorsprong (1-0). De Premier League leek beslist in het voordeel van Liverpool, totdat Kevin de Bruyne in de tweede helft met gevoel een vrije trap in de bovenhoek krulde (1-1). Zou City, veel sterker, spelbreker zijn?

Een handsbal van Fernandinho maakte aan alle onzekerheid een einde. De Braziliaan kreeg een rode kaart en een strafschop tegen. Willian schoot de penalty onberispelijk raak (2-1). De Premier League, zolang niet meer dan een wensdroom voor Liverpool, ging naar Anfield. Voor de negentiende keer in de clubgeschiedenis. De champagne kon worden ontkurkt, de dure wijn aangebroken. Liverpool is kampioen. Eindelijk.

