Liverpool weer een stap dichter bij de titel, Aké scoort in degradatiekraker

Na een half uur spelen kreeg Van Dijk een grote kans op de openingstreffer. De verdediger kwam tegen zijn oude werkgever vrij voor Alex McCarthy te staan en probeerde de doelman met een subtiel hakje te passeren, maar McCarthy bracht redding. Veel kansen kreeg Liverpool in de eerste helft verder niet. Southampton schoot zelfs vaker op het doel dan de thuisploeg. Liverpool begon wel ijzersterk aan de tweede helft en kwam via Alex Oxlade-Chamberlain (ook een oud-speler van Southampton) op voorsprong. De 26-jarige speler dribbelde het strafschopgebied binnen en schoot de bal beheerst in de korte hoek. Doelman McCarthy stond aan de grond genageld: 1-0. Aan het eerste doelpunt ging een belangrijk moment vooraf; Southampton, dat zich in de eerste helft dapper had verweerd, claimde een penalty en uit de daaropvolgende uitbraak opende Liverpool de score. Jordan Henderson zette de score na zestig minuten spelen op 2-0, nadat hij op aangeven van Roberto Firmino makkelijk kon binnen tikken na het uitglijden van Southampton-verdediger Jan Bednarek. Clubtopscorer Mohamed Salah bracht met een fraai stiftje de stand op 3-0, waarna hij in de 90ste minuut nogmaals trefzeker was. Daarmee bracht hij zijn totaal op veertien goals. Door de ruime zege heeft Liverpool 24 van de 25 wedstrijden gewonnen en blijft de ploeg van Jürgen Klopp in de race om ongeslagen kampioen van Engeland te worden. Het verschil met Manchester City bedraagt inmiddels 22 punten, al heeft ManCity wel een wedstrijd minder gespeeld.

Scorende Aké wint van El-Ghazi

Nathan Aké had een belangrijk aandeel in de overwinning van Bournemouth op Aston Villa. Het degradatieduel tussen de nummers 18 en 16 was ook het duel tussen Nathan Aké en Anwar El-Ghazi. In de 37ste minuut kwam de thuisploeg dankzij Philip Billing op 1-0, waarna Aké vlak voor rust de score verdubbelde. Doelman Pepe Reina bracht in eerste instantie nog redding op een vrije trap, maar door een dekkingsfout kon Aké in de rebound vrij binnenschieten. Na rust moest de thuisploeg al snel verder met tien man na rood voor Jefferson Lerma, maar ondanks een tegentreffer van Mbwana Samata werd er wel met 2-1 gewonnen en wipt Bournemouth over Aston Villa heen.



Sheffield United won op bezoek bij Crystal Palace en stijgt daardoor naar de vijfde plaats. Hekkensluiter Norwich City pakte een punt in Newcastle, maar schiet daar weinig mee op. Concurrent West Ham United speelde in eigen huis gelijk tegen Brighton (3-3) en Watford gaf tegen Everton een 2-0 voorsprong volledig uit handen. Het eindigde in 2-3 door een treffer van Theo Walcott in de slotminuut.