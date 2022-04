Liverpool wint van taai Watford en neemt koppositie (tijdelijk) over van Manchester City

samenvattingVirgil van Dijk mag zichzelf met Liverpool in ieder geval voor een paar uurtjes koploper noemen in de Premier League. Op het eigen Anfield werd met 2-0 gewonnen van Watford, waardoor de bal nu weer bij Manchester City ligt.

Manchester City zwaaide tot dusver de scepter in de Engelse competitie, met Liverpool in de achtervolging. De ploeg van Pep Guardiola speelt later vandaag bij laagvlieger Burnley, dus voor eigen publiek winnen van eveneens degradatiekandidaat Watford was het minste wat Jürgen Klopp en zijn spelers moesten doen, alvorens de twee topploegen elkaar volgende week in Manchester ontmoeten voor een onvervalste kraker.

In de eerste helft was het Liverpool dat op Anfield het overwicht had, maar Watford echt zijn wil opleggen lukte nog niet. De eerste grote kans was halverwege de eerste helft nota bene voor de bezoekers, toen Juraj Kucka vrij kwam en de bal probeerde voorbij Alisson te schuiven. De Braziliaanse keeper hield zijn doel schoon en amper een minuut later lag hij er aan de andere kant in. Diogo Jota stond op de goede plek om een voorzet van Joe Gomez op fraaie wijze binnen te koppen. Het betekende 1-0 en alweer de veertiende competitietreffer van het seizoen voor de Portugese afmaker.

Volledig scherm © AP Volledig scherm Virgil van Dijk feliciteert Diogo Jota na de 1-0. © AFP

Halverwege leidde de thuisploeg, maar Watford-manager Roy Hodgson zal in de rust toch het idee hebben gehad dat er wat te halen viel. Na rust kwam zijn formatie er echter amper meer aan te pas. Liverpool spendeerde het grootste gedeelte van de tweede helft op de helft van de tegenstander, maar het verschil bleef telkens één en daardoor was het lang spannend op Anfield. Totdat de VAR vijf minuten voor tijd een overtreding van Kucka op Jota constateerde in het strafschopgebied en scheidsrechter Stuart Attwell niets anders kon doen dan naar de stip wijzen. Fabinho schoot de penalty feilloos in de bovenhoek om de drie punten definitief veilig te stellen.

Om 16.00 uur kan Manchester City de leidende positie weer overnemen van Liverpool. Ook nummer 3 Chelsea komt in actie tegen Brentford, met basisplekken voor Hakim Ziyech én Christian Eriksen.

