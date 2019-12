Liverpool wint WK voor clubteams en voegt ontbrekende trofee toe aan prijzenkast

Na drie eerder verloren finales om de wereldbeker won Liverpool vanavond in Qatar ook die laatste ontbrekende trofee. In de finale van het WK voor clubteams versloegen de Champions League-winnaars na verlenging het Braziliaanse Flamengo, dankzij een goal van Roberto Firmino.

Door Arjan Schouten



Een afspraak met de geschiedenis was het. En die geschiedenis werd herschreven. Wat het grote Liverpool van Graeme Souness en Kenny Dalglish in 1981 niet lukte, speelden The Reds van Virgil van Dijk en Mo Salah wel klaar. Er was in Qatar na een spannende, evenwichtige strijd een verlenging voor nodig, maar daarin werd dan toch afgerekend met Flamengo. Één flitsende aanval, afgerond door de Braziliaan Roberto Firmino, was genoeg om de finale van het wereldkampioenschap voor clubteams te winnen: 1-0.

38 jaar terug verslikte het grote Liverpool van toen zich met een 3-0 verlies nog lelijk in dezelfde Braziliaanse club, toen om de wereldbeker werd gespeeld in Tokio. En ook in 1984 en 2005 werd Liverpool als Europa’s beste niet ‘s werelds sterkste, omdat Independiente en Sao Paulo in de weg stonden. Maar nu mag dan ook die wereldtitel, de laatste ontbrekende erebokaal, bijgezet worden tussen al het zilverwerk in de immense prijzenkast op Anfield.

Zo overtuigend als Jürgen Klopp zijn elftal dit jaar op belangrijke momenten liet spelen, was het in het Khalifa Stadium allemaal niet. Maar verdiend was de zege van Liverpool zeker. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was aanvoerder Jordan Henderson al dichtbij de 1-0, maar zijn inzet wist Flamengo-doelman Diego Alves nog te pareren. Daarna leek voormalig Bayern-speler Rafinha de schlemiel van Flamengo te worden, met een overtreding op de rand van het strafschopgebied. Maar zijn gele kaart en de strafschop werden teruggedraaid door de VAR. Niet veel later was het alsnog raak toen Firmino zijn landgenoten in rouw dompelde. Een ultieme kans voor invaller Lincoln ging na 120 minuten voetbal ver over.

Het leverde Liverpool een prijs op die lang niet zoveel los zal maken bij thuiskomst als die gewonnen Champions League van afgelopen zomer. Waar in Brazilië heel Rio de Janeiro biddend voor de buis zat, leken de fans in het noordwesten van Engeland de trip naar Qatar vooral als een vervelende onderbreking te zien op weg naar de eerste titel sinds 1990. Tien punten staat de koploper voor op Leicester, waar ze op tweede kerstdag op bezoek gaan voor de topper. Drie dagen na Boxing Day wacht op zondag thuis op Anfield Wolverhampton. Op 2 januari komt Sheffield vervolgens op bezoek en 5 januari wacht in de FA Cup de Merseyside-derby tegen Everton. Een moordend schema, zeker met een trip naar het Midden-Oosten zo vlak voor de feestdagen net achter de rug.

,,De spelers van Flamengo zijn naar Qatar gereisd met maar één doel: terugkeren als helden. Maar wij moeten thuis iedereen uitleggen waarom wij hier zo nodig heen moesten’’, zo sprak trainer Jürgen Klopp eerder deze week over de kritiek van de eigen fans, die ongetwijfeld wat verstomd zal zijn nu de wereldbeker mee komt in het vliegtuig naar huis.

Werd de finale in 1981 amper serieus genomen door Liverpool, nu stuurde Jurgen Klopp de sterkste elf de prachtige grasmat in Doha op. Alleen Georginio Wijnaldum, niet fit genoeg, bleef op de bank. Sowieso reisde Liverpool op oorlogssterkte af naar Qatar, waar het in de halve finale won van het Mexicaanse Monterrey. Dat de club daardoor de eigen kansen in de League Cup verspeelde - een veredeld jeugdteam ging dinsdag met 5-0 onderuit bij Aston Villa - nam Klopp op de koop toe.

Volledig scherm Virgil van Dijk in actie. © AFP

Volledig scherm Teamfoto van Liverpool. © BSR Agency

Volledig scherm Roberto Firmino maakte het winnende doelpunt. © EPA