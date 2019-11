Lloris alsnog onder het mes voor horrorkwetsuur aan elleboog

Ci­ty-doel­man Ederson dreigt topper tegen Liverpool te missen

9:48 Manchester City moet het zondag in de topper tegen Liverpool mogelijk doen zonder doelman Ederson. De Braziliaan bleef in het duel met Atalanta in de Champions League (1-1) na rust achter in de kleedkamer. ,,Ederson heeft een spierprobleem”, zei manager Pep Guardiola. “Hij voelde aan het einde van de eerste helft iets en het was een risico om door te spelen, daarom hebben we hem gewisseld. Ik weet niet wat het betekent voor zondag.”