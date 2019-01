Loting Copa América: gastheer Brazilië tegen Peru en Bolivia

Aartsrivaal Argentinië, dat net als Brazilië en Uruguay was geplaatst bij de loting, werd gekoppeld aan Colombia, Paraguay en Qatar, dat als gastheer van het WK in 2022 deelneemt op uitnodiging. Uruguay voert Groep C aan en treft Ecuador, regerend kampioen Chili en Japan, net als Qatar op invitatie actief in Zuid-Amerika. Brazilië opent de Copa América op 14 juni in het Morumbi-stadion van São Paulo tegen Bolivia.



Sinds 1993 nodigt de Conmebol steeds twee landen van buiten Zuid-Amerika uit voor het toernooi, waardoor het deelnemersveld uit twaalf ploegen bestaat. Mexico was sindsdien altijd van de partij en ook de Verenigde Staten en Costa Rica deden regelmatig mee. Jamaica (twee keer), Honduras, Haïti en Panama kregen ook wel eens een uitnodiging. In 1999 debuteerde Japan op het toernooi om de Copa América.



Het Aziatische land mag deze zomer voor de tweede keer meedoen en Qatar, gastland van het WK 2022, debuteert. Mexico, dat twee keer de finale haalde en drie keer derde werd, is voor het eerst niet uitgenodigd.