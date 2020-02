Loting Europa League: De Vrij tegen Ajax-beulen, Bosz treft Rangers

De topper in de achtste finales is de wedstrijd tussen Sevilla en AS Roma. Bij Sevilla, drievoudig winnaar van de Europa League, speelt Luuk de Jong. De spits ontvangt op 12 maart Justin Kluivert in Spanje. Collega-international Eljero Elia speelt tegen FC Kopenhagen. Voor Bas Dost is het nog even afwachten of hij tegen Basel mag spelen. De wedstrijd tussen RB Salzburg en Eintracht Frankfurt wordt vanavond ingehaald, nadat het duel gisteren wegens storm werd gestaakt. De Duitsers verdedigen een 4-1 voorsprong.