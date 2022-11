Loting Europa League | Deze clubs kunnen Ajax en PSV vandaag treffen, Feyenoord en AZ loten later

In het Zwitserse Nyon is vandaag de loting voor de drie Europese toernooien. Hoe ziet de strijd in de knock-outfase er vanaf februari uit en welke tegenstanders kunnen de vier Nederlandse clubs loten? Bekijk hier alles over de loting voor de Europa League (13.00 uur) en de Conference League (14.00 uur). Om 12.00 uur begint het lotingcircus maandag met de Champions League .

Europa League

De acht poulewinnaars zijn al zeker van een plek in de achtste finales, die op donderdag 9 en 16 maart 2023 gespeeld gaan worden. Dat zijn Feyenoord, Arsenal, Real Sociedad, SC Freiburg, Real Betis, Ferencváros, Royale Union Saint-Gilloise en Fenerbahçe. De Rotterdammers doen op 24 februari mee met de loting. Dat een dag nadat de tussenronde is afgewerkt. Op donderdag 16 en 23 februari wordt namelijk een tussenronde gespeeld, waarin acht nummers drie uit de Champions League de acht nummers twee uit de poulefase van de Europa League treffen. Clubs uit hetzelfde land kunnen daarin niet tegen elkaar loten, dus Ajax-PSV in de tussenronde is niet mogelijk.

De afvallers uit de Champions League

• Ajax

• Bayer Leverkusen

• FC Barcelona

• Sporting CP

• Red Bull Salzburg

• Shakhtar Donetsk

• Sevilla

• Juventus

De acht nummers twee uit de Europa League

• PSV

• Manchester United

• FC Midtjylland

• FC Nantes

• AS Monaco

• AS Roma

• Union Berlin

• Stade Rennes

De achtste finales (loting 24 februari) worden gespeeld op 9 en 16 maart, de kwartfinales op 13 en 20 april, de halve finales op 11 en 18 mei. De finale wordt op woensdag 31 mei gespeeld in de Puskás Aréna in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Conference League

AZ gaat in februari verder in de tweede editie van de Conference League, het toernooi waar Feyenoord afgelopen seizoen tot de finale reikte. Daarin verloor het in Tirana van AS Roma.

De groepswinnaars (West Ham United, Villarreal CF, Djurgårdens IF, Sivasspor, OGC NICE, AZ, Slovan Bratislava, Basaksehir) zijn zeker van een plek in de achtste finales (loting 24 februari), die op donderdag 9 en donderdag 16 maart gespeeld gaan worden. Daarvoor vindt een tussenronde (16 en 23 februari) plaats tussen de clubs die zijn afgevallen uit de Europa League en de nummers twee uit de Conference League.

De afvallers uit de Europa League

• FC Sheriff

• Lazio Roma

• Qarabag FK

• Trabzonspor

• Bodo/Glimt

• Larnaca

• Ludogorets

• SC Braga

De nummers twee uit de Conference League

• Fiorentina

• Dnipro-1

• KAA Gent

• CFR Cluj

• FC Basel

• Partizan Belgrado

• Lech Poznan

• RSC Anderlecht

De finale van de Conference League is op woensdag 7 juni in de Eden Arena in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Programma Europa League

Standen Europa League

Statistieken Europa League

Programma Conference League

Standen Conference League

Statistieken Conference League

