Loting play-offs: Portugal of Italië ontbreekt zeker op WK 2022

Italië of Portugal zal niet afreizen naar Qatar voor het WK. De vorige twee Europees kampioenen zitten in hetzelfde minitoernooi bij de play-offs. Ze nemen het respectievelijk op tegen Noord-Macedonië en Turkije. De wedstrijden worden in maart 2022 gespeeld.

Natuurlijk kunnen ook beide landen nog ontbreken op het WK. De play-offs worden namelijk gespeeld in de vorm van drie minitoernooitjes met elk vier landen. In deze toernooitjes speelt elk land een halve finale over één wedstrijd, waarna de winnaars in de finale, ook over één wedstrijd, om het WK ticket strijden.

Dit is de loting:



Toernooi 1:

• Wales - Oostenrijk

• Schotland - Oekraïne



Toernooi 2:

• Rusland - Polen

• Zweden - Tsjechië



Toernooi 3:

• Portugal - Turkije

• Italië - Noord-Macedonië

De winnaar van het bovenste duel zal in de finale thuis spelen

Pas als Portugal van Turkije weet te winnen, en Italië Noord-Macedonië verslaat, zal één van de twee zich voor het WK plaatsen. De play-offs worden gespeeld op 24-25 maart (halve finales) en 28-29 maart (finale).

In het verleden gingen de play-offs voor een WK vaak over twee duels. Italië bewaart geen goede herinneringen aan de herkansingen voor deelname aan een mondiale eindronde. Zweden bleek in de aanloop naar het vorige WK in Rusland in de play-offs te sterk. Daardoor ontbrak Italië voor het eerst sinds 1958 op een WK. Portugal plaatste zich in de play-offs ten koste van Zweden voor het WK van 2014 in Brazilië.

Intercontinentale play-offs

Vier confederaties leveren één land voor de intercontinentale play-offs: Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Oceanië. Deze landen verdelen de laatste twee WK-tickets in juni 2022. Er wordt een uit- en thuiswedstrijd gespeeld.

Dit is de loting:

• AFC (Azië) - CONMEBOL (Noord-Amerika)

• CONCACAF (Zuid-Amerika) - OFC (Oceanië)

Het is nog niet bekend welke teams zich voor de intercontinentale play-offs hebben geplaatst, omdat de WK-kwalificatie op de continenten nog niet is afgelopen. Oceanië heeft geen direct WK-ticket, het beste land zal aan deze play-offs meedoen. De afgelopen drie WK-kwalificaties was dat Nieuw-Zeeland.

Servië plaatste zich ten koste van Portugal direct voor het WK in Qatar 2022