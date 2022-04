Louis van Gaal over WK-opponenten Oranje: ‘Een kleurrijke loting, dat vond ik wel goede uitdrukking’

VideoDe landen die Nederland heeft geloot voor de groepsfase van het WK, kennen veel geheimen voor Louis van Gaal. ,,Ik ken ze niet goed en kan er eigenlijk niets over zeggen”, zei de bondscoach, nadat Oranje was gekoppeld aan Qatar, Senegal en Ecuador. ,,Gelukkig hebben we goede scouts, zij moeten de tegenstanders nu gaan analyseren.”

Na de oefenwedstrijd tegen Duitsland (1-1) zei Van Gaal al dat hij verwachtte wat geluk te hebben en Qatar als groepshoofd te krijgen. ,,Dat was een gokje, maar het is leuk dat het gokje uitkomt. Ik hoorde op tv de term ‘kleurrijke loting’ vallen. Dat vond ik wel een goede uitdrukking. Senegal is toch de kampioen van Afrika, dus dat wordt nog niet zo makkelijk.”



Van Gaal is als trainer van Bayern München wel eens in Qatar geweest. ,,En een paar jaar terug was ik op vakantie in Senegal. In Ecuador ben ik nog nooit geweest. Maar daar heb ik als bondscoach met Oranje dan wel weer tegen gespeeld, in aanloop naar het WK van 2014. Toen wilde ik graag tegen een Zuid-Amerikaans land voetballen.” Dat duel eindigde in 1-1.

Bondscoach Qatar zwijgt over Van Gaal Bondscoach Félix Sánchez van de nationale voetbalploeg van Qatar hield het na de loting voor het WK bij een korte reactie. ,,Voor ons was iedere poule heel erg zwaar geweest”, zei de Spanjaard. ,,We gaan ons zo goed als mogelijk voorbereiden, meer kunnen we niet doen. Kijk naar onze positie op de wereldranglijst. Dat zegt wel voldoende. Maar dat wil niet zeggen dat we er niet voor gaan. Natuurlijk liggen er kansen.” Sánchez was in 1996 en 1997 jeugdtrainer van FC Barcelona toen Louis van Gaal de hoofdmacht van de Spaanse club onder zijn hoede had. Hij had weinig zin om over de bondscoach van Nederland te praten en vertrok zelfs uit de mixed zone toen de naam van Van Gaal viel.

Heel veel waarde hecht de 70-jarige bondscoach nou ook weer niet aan de loting. ,,Bij het WK van 2014 zaten we in mijn ogen in de zwaarste poule, met wereldkampioen Spanje, Chili als topland in Zuid-Amerika en de vechtersbazen van Australië. Toen wonnen we alle drie de duels en gingen we als groepswinnaar door. Je kunt er daarom eigenlijk niet zoveel over zeggen. Het is niet zo makkelijk als iedereen denkt.”

Een nadeel voor het Nederlands elftal is dat ze direct aan het begin van het toernooi in actie komen. ,,Onze voorbereidingstijd is dus erg kort, veel spelers komen pas na hun wedstrijd van zondag naar het trainingskamp. Maar als we ver komen in het toernooi, hebben we daar juist misschien weer wat profijt van. Omdat we dan wat meer rust hebben voor die wedstrijden.”

Van Gaal vindt niet dat zijn nieuwe spelsysteem (1-3-4-1-2) minder geschikt voor de wat zwakkere landen. ,,Ook in het nieuwe systeem kunnen we aanvallend spelen. Kijk maar naar de eerste helft van de oefenwedstrijd tegen Denemarken en naar het laatste half uur tegen Duitsland”, zei hij over de twee oefenduels van afgelopen week. ,,Het is maar hoe je het invult als team. Deze loting is geen reden om van systeem te veranderen.”

Van Gaal bekeek de loting vanuit Zeist omdat hij onlangs positief testte op het coronavirus en nog geen negatieve PCR-test kon overleggen om Qatar in te komen. Van assistent-bondscoach Danny Blind hoorde Van Gaal de voorbije positieve geluiden over de trainingsomstandigheden en accommodaties. ,,Ik denk dat Qatar alles tiptop op orde heeft.”

Oranje speelt op het WK voor het eerst tegen zowel Qatar als Senegal. Wel speelde het Nederlands elftal al twee keer tegen Ecuador. Op 1 maart 2006 werd met 1-0 gewonnen door een goal van Dirk Kuyt in de Johan Cruijff Arena. Op 17 mei 2014, in aanloop naar het WK in Brazilië, was er een 1-1 gelijkspel in Amsterdam. Jefferson Montero (‘9) en Robin van Persie (‘37) maakten toen de goals.

