Löw haalt Can bij Duitsland voor interland tegen Oranje

Barça laat weer punten liggen: 'We zwemmen tegen de stroom in'

10:00 Het is dat rivaal Real Madrid ook slecht presteert, anders had FC Barcelona na acht competitieduels al op flinke achterstand kunnen staan in de strijd om de Spaanse titel. De ploeg van trainer Ernesto Valverde begon in La Liga met vier overwinningen, maar de laatste weken draait het stroef bij de Catalanen met drie remises en zelfs een nederlaag bij Leganés.