Löw kondigt veranderingen aan: 'We gaan de krachten bundelen'

,,We moeten de krachten bundelen en de dingen beter doen dan in Amsterdam'', vervolgde Löw. Van paniek is volgens hem geen sprake. ,,Er zijn nog voldoende mogelijkheden om ons te kwalificeren voor het EK.'' Wat hij anders gaat doen zei Löw nog niet. Duidelijk werd wel dat Manuel Neuer de eerste keus in het doel blijft.

Sinds het mislukte WK van de afgelopen zomer staat Löw onder druk. ,,Ik begrijp dat de kritiek nu alleen nog maar toeneemt, maar daar kan ik relatief goed mee omgaan'', aldus 'Jogi', die sinds 2006 in functie is. ,,Je weet wat je na tegenvallende resultaten te wachten staat. Het is nu aan het elftal om zich op te richten en ik heb daar alle vertrouwen in. Aan opgeven denk ik niet.''