Löw mist Boateng in kraker tegen Frankrijk

Danjuma Groeneveld uit Oss debuteert in Nederlands elftal in duel met Duitsland

13 oktober Arnaut Danjuma Groeneveld heeft zaterdagavond zijn debuut gemaakt in het Nederlands elftal. De 21-jarige aanvaller uit Oss viel in het duel met Duitsland in. Naast Groeneveld debuteerden ook Steven Bergwijn en Denzel Dumfries van PSV. Groeneveld viel in de 68ste minuut in voor Steven Bergwijn. De stand was op dat moment 1-0.