Löw over kritiek: Dat interesseert mij echt helemaal niets

Joachim Löw zegt zich niets aan te trekken van de kritiek op zijn functioneren als bondscoach van de Duitse nationale voetbalploeg. ,,Dat interesseert mij echt helemaal niets", zei hij tijdens zijn laatste persconferentie voor het uitduel met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena. ,,Ik had deze week ook wel iets anders te doen. Maar na volgende week interesseert het me het nog steeds niet."

Löw vierde vanaf 2006 grote successen als bondscoach, maar na een faliekant mislukt WK in Rusland staat hij onder grote druk. Oud-international Michael Ballack noemt het onbegrijpelijk dat hij nog steeds in functie is. Toonaangevende Duitse media zetten afgelopen week hun vraagtekens over de korte trainingen van de wereldkampioen van 2014.

,,Ik moet ook rekening houden met de overvolle agenda van mijn internationals", zei Löw. ,,Het gaat er ook niet om hoe lang we trainen maar hoe intensief. Voordat ik zo weer vragen krijg over de spelers van Bayern München, zal ik er zelf maar over beginnen. Nee, ze zijn niet in de war van een paar slechte resultaten. Die jongens zijn wel meer gewend."

Löw staat op dit moment zo onder druk in eigen land dat hij van de Duitse journalisten geen enkele vraag over het Nederlands elftal kreeg. ,,Maar naar mijn idee is Oranje op de weg terug", vertelde hij aan zijn Nederlandse toehoorders. ,,Je wint niet zomaar van Portugal en Peru en tegen Frankrijk speelden ze ook goed. Ik zie geen parallellen tussen de mindere periode van Nederland en onze huidige situatie. Wij hebben een slecht WK gespeeld maar het is niet zo dat we ons niet voor grote toernooien hebben gekwalificeerd. Het is ook niet raar dat een klein land als Nederland het een paar jaar lastig heeft."

Thomas Müller leerde vorige week al een paar internationals van Oranje kennen tijdens het duel tussen Bayern München en Ajax in de Champions League (1-1). Frenkie de Jong kon wegens een blessure niet spelen in Beieren, maar is inmiddels weer fit. Müller heeft hem al een paar keer zien voetballen. ,,De Jong speelt alles naar voren. Dat is mooi, maar hij neemt ook veel risico. Misschien kunnen we daarvan profiteren."