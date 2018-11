Lozano meldt zich met spierblessure af voor interlands van Mexico

Kluivert krijgt applauswis­sel bij ruime winst op Sampdoria

17:27 Justin Kluivert lijkt bij AS Roma steeds beter in vorm te raken. Net als in het Champions League-duel met CSKA Moskou (2-1 winst) startte de Nederlander vanmiddag in de basis bij de 4-1 zege op Sampdoria.