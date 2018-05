Lucarelli (40) bleef Parma altijd trouw, maar gaat niet mee naar Serie A

Lucarelli speelde sinds 2008 meer dan driehonderd wedstrijden in Parma en is inmiddels uitgegroeid tot het boegbeeld van de voormalige Europese topploeg. Vanwege een faillissement in het seizoen 2015/2016 moest Parma beginnen in de Serie D, het vierde niveau in Italië. Waar andere spelers vertrokken, bleef Lucarelli de club trouw.



Door het kampioenschap in de Serie D promoveerde Parma meteen naar het derde Italiaanse niveau: de Serie C. Ook daar dwong de ploeg meteen promotie af middels een tweede plek in de competitie. Afgelopen seizoen kwam Parma uit in de Serie B en ook daar werd de ploeg tweede, wat betekent dat de ploeg volgend jaar weer terugkeert op het hoogste niveau: de Serie A. Maar zonder de 40-jarige captain. Dat liet Lucarelli vanavond weten bij de viering van de promotie. De club heeft inmiddels laten weten dat rugnummer zes voor altijd aan Lucarelli verbonden blijft.