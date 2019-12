Luckassen gidst Anderlecht naar kwartfinales beker

Voormalig NAC-aanvaller Stipe Perica maakte nog de 1-0 voor Moeskroen, maar nog in de eerste helft zette Anderlecht orde op zaken door Kemar Roofe en de pas 17-jarige Jeremy Doku. In de 56ste minuut vergrootte Luckassen de marge. Hij maakte zijn eerste goal sinds Anderlecht hem in augustus tijdelijk overnam van PSV. Hoewel Cedric Omoigui in de slotfase nog 2-3 maakte, kwam de kwartfinaleplaats voor Anderlecht niet meer in gevaar. Diep in blessuretijd kreeg Anderlecht nog een strafschop, net als zondag gemist door Roofe.