Ludovit Reis goud waard voor Hamburger SV: Bundesliga-rentree dichtbij dankzij Nederlander

Schalke 04 en Werder Bremen keerden al terug naar de Bundesliga door als eerste en tweede te eindigen in de Tweede Bundesliga. Hamburger SV, dat in 2018 voor het eerst in de clubhistorie degradeerde, hoopt zich als derde aan dat fraaie rijtje toe te voegen. Dat moet dan ten koste gaan van Hertha BSC, dat sinds 2011/2012 in de Bundesliga actief is en eigenlijk vol ambities zit met een nieuw stadion in 2025 in het verschiet. De club uit Berlijn, dat als zestiende eindigde in de Bundesliga, kende echter wel een valse start in de play-offs om promotie/degradatie in het eigen Olympiastadion.