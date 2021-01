Luis Suárez blijft maar scoren voor Atlético Madrid

Suárez opende de score in het uiterste zuiden van Spanje met een schitterende vrije trap in de 28ste minuut. Álvaro Negredo maakte zeven minuten later gelijk namens de thuisploeg, maar door een slimme goal van Saúl Ñíguez ging de ploeg van Diego Simeone met een 1-2 voorsprong de rust in. Uit een strafschop maakte Suárez er vijf minuten na rust ook nog 1-3 van. Daarmee leek de zege wel op zak voor Atlético, maar de ervaren goaltjesdief Negredo zorgde met een frommelgoal in de 71ste minuut nog voor de 2-3. De goed presterende promovendus drong daarna aan, maar kon de 3-3 niet forceren. Spaans international Koke besliste de wedstrijd door in de 88ste minuut de 2-4 te maken. Cádiz CF, dat afgelopen zomer na veertien jaar terugkeerde in La Liga, won eerder dit seizoen nog wel van Real Madrid (0-1) en FC Barcelona (2-1), maar kon tegen de machine van Simeone dus niet stunten.



,,50 punten na 19 duels is geweldig. Het betekent dat het hele team goed presteert en we allemaal scherp zijn. Dit willen we zo lang mogelijk vasthouden. Dat geldt ook voor mijn eigen vorm. Als je als spits veel scoort wil je dat goede gevoel zo lang mogelijk vasthouden", zei Suárez na de zege in Cádiz. De voormalig spits van FC Groningen en Ajax gaat ook aan de leiding op de topscorersranglijst in Spanje met 14 treffers. Sevilla-spits Youssef En-Nesyri (12 goals), zijn maatje Lionel Messi (11) en Real Madrid-spits Karim Benzema (10 goals) volgen.