Lukaku en Sánchez topduo bij Man U, Hoedt en Pröpper winnen

Swansea vreest voor flinke blessure Fer

20:34 De kans is groot dat Swansea City Leroy Fer even zal moeten missen. De middenvelder viel in het duel bij Leicester City (1-1) na 35 minuten geblesseerd uit en vreest een achillespeesblessure. ,,We denken niet dat het een lichte blessure is'', zei trainer Carlos Carvalhal.