Lukaku is naast recordbreker ook talenwonder en weldoener

Voor een voetballer van het statuur van Lukaku is het eigenlijk vreemd dat hij komende vrijdag pas de eerste prijs kan behalen sinds hij vanaf 2011 in het buitenland speelt. De kleine bijdrage die hij had aan de FA Cup-zege van Chelsea in 2012 telt hij zelf simpelweg niet mee. Verder won hij alleen de landstitel met Anderlecht in 2009/2010, toen hij als zestienjarige spits al tot 19 goals in 45 wedstrijden kwam.



Nee, dan zijn bijdrage in zijn debuutseizoen bij Internazionale. Hij steekt er inmiddels de Braziliaanse Ronaldo mee naar de kroon. Die maakte in zijn eerste seizoen (1997/1998) bij de club uit Milaan 34 goals in 47 duels, Lukaku staat na gisteravond op 33 goals in 50 duels. Komende vrijdag kan hij tegen Sevilla dus eindelijk een grote prijs pakken, maar als hij scoort evenaart of overtroeft hij Il Fenomeno dus ook. Overigens was de jonge Lukaku juist fan van een andere Braziliaanse spits die bij Inter speelde. Hij liep maar al te graag rond in een afgedragen replicashirt van Inter met Adriano op de rug. Ook ijzersterk, ook een linkspoot.