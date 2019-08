Lukaku over vertrek bij United: Ik voelde me niet meer welkom

Zonder hem bij naam te noemen, doelde Lukaku wellicht op Ole Gunnar Solskjaer. Tussen speler en trainer brak er iets. Lukaku: ,,Ik ben niet dom. Ik voelde me niet meer gewenst, dus wilde ik een snelle oplossing. Er is veel gezegd. Ik voelde me niet beschermd. Er doken plots transfergeruchten op. Ze willen Rom niet meer. En er stond niemand op om die de kop in te drukken. Ik heb een goede drie-vier weken gewacht. Er gebeurde niks.”

,,Ik had een gesprek met de club en liet hen verstaan dat we beter uit elkaar zouden gaan”, vervolgt Lukaku. ,,Ik wilde gewoon dat jij zei: Romelu zal voor zijn plaats vechten, maar het gebeurde niet meer. Niet in de laatste vier, vijf maanden. Allemaal berichten van: hij gaat vertrekken, hij hoort hier niet thuis. Ik dacht even na, maar de berichten bleven komen. Wie lekte die? Niet mijn agent. Niet ik. Ze denken dat we dom zijn, maar dat zijn we niet. We weten wie erachter zit. Dus vertelde ik hen dat het beter was om te vertrekken. Ik zat op een plaats waar ik niet gewenst was. Dan wil ik geen blok aan het been zijn. Laten we een oplossing vinden. Jij wil geen ongelukkige speler houden en jij wil me hier duidelijk niet.”