Luton Town wint na thriller duel van 200 miljoen en houdt scorende Gustavo Hamer uit Premier League

Luton Town keert na 31 jaar terug op het hoogste niveau. In de play-off finale op Wembley tegen Coventry City, met 200 miljoen euro op het spel, wonnen The Hatters na strafschoppen.

Met duizenden wapperende oranje vlaggen achter het doel bezweek Fankaty Dabo van Coventry City onder de spanning. De ex-speler van Vitesse en Sparta mikte zijn penalty te hoog. Waar de Engelsman in tranen uitbarstte, vierde Luton Town de onverwachte sprong naar de Premier League, met een prijzenpot van 200 miljoen euro aan tv-gelden als bonus. The Hatters volgen Burnley en Sheffield United, die eerder rechtstreeks promoveerden uit het Championship.

Bekijk hier de beslissende twee strafschoppen.

Bij Coventry City, spelend in een hemelsblauw tenue, gaf Gustavo Hamer, net als tijdens de reguliere competitie, het ritme aan. Elk gevaarlijk moment begon bij de 25-jarige Leidenaar, voor het tweede opeenvolgende jaar verkozen tot Speler van het Jaar. De middenvelder, geboren in Brazilië, liet zich niet bevangen door de spanning. Als vrijwel de enige van zijn ploeggenoten bleef zijn passing zuiver en zocht hij met beleid de weg naar voren.

Dankzij de rust in het spel van Hamer, in Nederland actief voor onder meer Feyenoord en FC Zwolle, bleven de Sky Blues uitzicht houden op de gelijkmaker. Luton Town kwam na ruim een kwartier verdiend op voorsprong via Jordan Clark (1-0). Het team van trainer Rob Edwards brak herhaaldelijk eenvoudig door de linies van Coventry. Zonder keeper Ben Wilson had het duel voor de pauze al beslist geweest.

Zenuwen, zoals zo vaak een factor van belang in de play-off finale, maakten de wedstrijd tot een weinig aantrekkelijk schouwspel. Ballen vlogen over de zijlijn, ketsten van schoenen af en zeilden hoog over de doelen. De flair, waarmee beide teams tot ieders verrassing de adel in het Championship de weg naar de Premier League blokkeerden, bleef afwezig. De mentale last op de schouders was voelbaar.

In de tweede helft, gekalmeerd door coach Mark Robins, kreeg Hamer meer steun van zijn ploeggenoten. Langzaamaan kwam het strijdplan om Luton Town te verschalken tot uiting. Na ruim een uur leidde een counter over de flanken tot de eerste serieuze opleving van Coventry. Spits Viktor Gyökeres legde uiteindelijk terug op Hamer. Met de binnenkant van zijn schoen schoof de Nederlander de bal achter doelman Ethan Horvath (1-1).

Scorende Hamer valt uit

Helaas kon Hamer, eerder in beeld bij zowel Celtic als Rangers FC, zijn leidersrol geen vervolg geven. Bij een luchtduel met Marvelous Nakamba, drie seizoenen onder contract bij Vitesse, klapte hij bij het neerkomen door zijn enkel. Na een minutenlange behandeling op het veld probeerde de speler het nog even. De pijn bleek niet te verdragen. Geëmotioneerd hinkte hij naar de dug-out, onderweg omhelsd door zowel medespelers als tegenstanders.

Het wegvallen van Hamer haalde de finesse weg bij Coventry. Luton kwam steeds dichter in de buurt bij de treffer die de club promotie naar de Premier League zou opleveren. Met een salarisbudget van ongeveer 7,5 miljoen euro en het vervallen Kenilworth Road als thuishaven, konden romantici hiermee leven. De ingang naar het uitvak bestaat uit een doorgang tussen twee rijtjeshuizen.

De herrijzenis van Luton Town spreekt tot de verbeelding. Na een aftrek van dertig punten voor financiële ongeregeldheden - onder voormalige eigenaars - degradeerde de club in 2009 uit de Football League, de drie professionele divisies onder de Premier League. Het nam vijf jaar in beslag om uit deze wildernis te ontsnappen. Promoties volgden elkaar snel op. En nu stond de club uit één van de armoedigste steden in Engeland in de play-off finale.

Coventry dwong verlengingen af. Aangemoedigd door Hamer, die tijdens de korte pauze zijn ploeggenoten oppepte, wilde het elftal uit de Midlands zijn eigen wonder afdwingen. In de noodzakelijke strafschoppenserie kwam de ploeg net tekort. De tiende penalty zeilde de tribune in. Simply The Best van Tina Turner, afgelopen week overleden, schalde door de luidsprekers voor Luton Town. Voor Hamer, verslagen op het gras, bleef alleen pijn over.

Volledig scherm Gustavo Hamer. © Action Images via Reuters

Soccer Football - Championship Play-Off Final - Coventry City v Luton Town - Wembley Stadium, London, Britain - May 27, 2023 Coventry City's Gustavo Hamer scores their first goal