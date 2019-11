Luuk de Jong kan puntenverlies Sevilla niet voorkomen tegen Atlético

VIDEO Mané kopt Liverpool in extremis naar winst, City ontsnapt aan blamage tegen Southamp­ton

19:24 Een gigantische stunt leek in de maak in de Premier League, maar Liverpool won alsnog in extremis bij Aston Villa: 1-2. Ook Manchester City ontsnapte aan puntenverlies tegen Southampton en kroop door het oog van de naald: 2-1.