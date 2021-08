Magie van Messi blijft uit in Reims, maar Mbappé schittert bij mogelijk laatste duel voor PSG

VideoLionel Messi heeft een halfuur mogen meedoen bij zijn debuut voor Paris Saint-Germain, dat vanavond met 0-2 won in het volgepakte Stade Auguste Delaune van Stade de Reims. Kylian Mbappé maakte beide goals voor de koploper van de Ligue 1, maar het waren mogelijk zijn laatste goals voor de club uit Parijs. Real Madrid hoopt hem voor dinsdagavond nog over te nemen.

De transfermarkt sluit dinsdag om 23.59 uur, maar Real Madrid heeft bij de Qatarese eigenaren van Paris Saint-Germain aangegeven dat het hoopt dat er maandag nog een overeenkomst kan worden gesloten. Het contract van de 22-jarige aanvaller uit Bondy loopt over tien maanden af, maar toch wil Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez ver gaan om het Franse toptalent deze zomer nog naar de Spaanse hoofdstad te halen. Hij zou zelfs bereid zijn om liefst 180 miljoen neer te leggen om het korte contract nog af te kopen.



Na vanavond is de kans echter nog een stuk kleiner geworden dat Paris Saint-Germain hem laat gaan. Dankzij twee goals van Mbappé won de absolute titelfavoriet vanavond namelijk ook de vierde competitiewedstrijd van dit seizoen in de Ligue 1, waar niemand lijkt te twijfelen aan de aanstaande kampioen. Vorig seizoen bleek Lille nog iets sterker dan Paris Saint-Germain, maar met de komst van sterren als Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum en Lionel Messi mag PSG eigenlijk nauwelijks punten verspelen in de Franse competitie.

Volledig scherm Lionel Messi in actie tegen Stade de Reims bij zijn debuut voor Paris Saint-Germain. © AFP

Dat gebeurde dan ook niet vanavond en dat was dus te danken aan Mbappé. Na een kwartier kopte hij raak op aangeven van Ángel Di María en in de 63ste minuut tikte hij bij de tweede paal binnen na een goede voorzet van rechtsback Achraf Hakimi, die al weken een goede klik heeft met Mbappé op en naast het veld.

Die tweede goal was voor PSG-coach Mauricio Pochettino het signaal om Lionel Messi naar zich toe te roepen voor zijn invalbeurt. In de 66ste minuut kwam Messi in het veld voor Neymar, zijn oud-teamgenoot bij FC Barcelona. De 21.000 toeschouwers in Reims klapten hun handen stuk voor de Argentijn. Twee weken geleden waren er bij de 3-3 tegen Montpellier slechts 8000 mensen aanwezig in het Stade Auguste Delaune, maar het debuut van Messi in Frankrijk zorgde voor tienduizenden kaartaanvragen van voetballiefhebbers over de hele wereld.

Volledig scherm © EPA

Halfuur speeltijd voor Messi

Inclusief de zes minuten extra tijd deed Messi een halfuur mee in Reims, maar echte magie kwam er niet. De Argentijn speelde dan ook zijn eerste wedstrijd in anderhalve maand. Op 11 juli won hij met Argentinië de Copa América en daarna genoot hij met zijn vrouw Antonella en hun zoons Thiago, Ciro en Mateo van vakantie in Miami en Ibiza. Messi keerde vervolgens terug naar Barcelona, de plek waar hij al sinds 2000 voor speelde. Na 21 jaar was het huwelijk echter definitief voorbij, want Barça bleek niet in staat hem een nieuw contract aan te bieden binnen de regels van La Liga.

Messi treurde even, maar schakelde snel door en tekende binnen twee dagen een lucratief tweejarig contract bij Paris Saint-Germain. Met een selectie vol sterren hoopt hij dit seizoen dan eindelijk ook zijn vijfde Champions League te gaan winnen. Tussendoor zal hij nog regelmatig willen schitteren in de Ligue 1, maar vanavond in Reims kwam het er nog niet van. De 21.000 aanwezigen zullen echter trots kunnen vertellen dat ze erbij waren.

Messi was overigens niet de enige debutant in Reims, want aanvaller Mitchell van Bergen (22) uit Oss debuteerde namens de thuisclub. Stade de Reims nam hem vrijdag voor 2 miljoen euro over van Heerenveen en vandaag werd ook bekend dat FC Groningen-captain Azor Matusiwa de overstap maakt naar de club die in 1956 en 1959 van Real Madrid verloor in de finale van de Europa Cup I. Reims laat Kaj Sierhuis echter wel gaan, op huurbasis naar Heracles. De 23-jarige spits met een verleden bij Ajax en FC Groningen liep het debuut van Messi dus mis.

Georginio Wijnaldum stond net als bij de eerste drie duels in de basis bij PSG. Hij werd na 66 minuten vervangen door Ander Herrera en mag zich morgen gaan melden in Zeist voor een korte voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. PSG hervat de competitie op zondag 12 september thuis tegen Clermont Foot, drie dagen later wacht een bezoek aan Club Brugge. Manchester City en RB Leipzig zijn de andere twee tegenstanders in de poulefase van de Champions League, de prijs die PSG met de komst van alle sterren dit seizoen dan eindelijk hoopt te gaan winnen.

