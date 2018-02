Mainz verrast Hertha zonder De Jong

Vijftien Braziliaanse internationals al zeker van WK

16:55 Vijftien Braziliaanse internationals hoeven zich al geen zorgen meer te maken om een plek in de WK-selectie voor het mondiale voetbaltoernooi deze zomer in Rusland. ,,De lijst is nog wel open voor een deel, maar het andere deel staat al vast", aldus de opmerkelijke uitspraak van de Braziliaanse bondscoach Tite in een interview met UOL Esporte.