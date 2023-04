Malen in topvorm: Twee goals van de spits helpen Borussia Dortmund aan koppositie

met samenvatting Titel­stress slaat toe bij Arsenal, Mikel Arteta toch trots: ‘Hoe kan ik niet van deze spelers houden?’

Arsenal leek drie weken geleden nog op weg naar de eerste landstitel sinds 2004, maar de ploeg van trainer Mikel Arteta lijkt sindsdien te bezwijken onder de titelstress. Na twee gelijke spelen op rij liet Arsenal vanavond opnieuw twee punten liggen in de spannende titelrace met Manchester City. In het eigen Emirates Stadium in Londen werd het 3-3 tegen hekkensluiter Southampton, dat na een kwartier op 0-2 stond en halverwege de tweede helft op 1-3 was gekomen.